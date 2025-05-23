Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

Bilecik'te jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde çok sayıda silah, fişek ve mermi çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, Söğüt ilçesinde belirlenen üç ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar sonucunda, kaçak silah ticareti ve kurusıkı silahların üzerinde yasa dışı değişiklik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramada 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet çift kırma av tüfeği, 60 adet tabanca mermisi, 16 adet tabanca mermisi, 2 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet tabanca şarjörü jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasında ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu

Lise öğrencisi evinde korkunç halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İş insanıyla ilgili infial yaratan iddia Başsavcılığı harekete geçirdi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Cumhur İttifakı ortağı erken seçim için tarih verdi
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

Bir sinek ısırığı bu hale getirdi! Eski görüntüleri yürek burktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.