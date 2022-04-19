Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın - Haberler

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Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın

Bilecik'te jandarmanın bir eve yaptığı baskında 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bilecik'te jandarmanın bir eve yaptığı baskında 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Söğüt'te silah kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaşıldı. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı sonrası ekipler H.U., İ.T., M.Ç., O.T. isimli 4 şüpheli şahsın bulunduğu evlere baskın, şahıslara ait araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 4 şüphelinin haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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