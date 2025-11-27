Bilecik'te Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Bilecik'te seyir halinde bir anda alev alan tır kül oldu

Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki Murat E. idaresindeki 09 ADH 934 plakalı tırdan Kızılöz Köyü mevkiinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Aracın sigorta kısmından başlayan yangın kısa sürede tüm kupayı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Araç kullanılmaz hala gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK