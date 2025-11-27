Haberler

Bilecik'te Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Bilecik'te Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
Güncelleme:
Bilecik'te seyir halindeki bir tırda aniden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halinde bir anda alev alan tır kül oldu

Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki Murat E. idaresindeki 09 ADH 934 plakalı tırdan Kızılöz Köyü mevkiinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Aracın sigorta kısmından başlayan yangın kısa sürede tüm kupayı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Araç kullanılmaz hala gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

