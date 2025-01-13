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Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Bilecik'te bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi-1 Sokağı'ndan Atatürk Bulvarı'na doğru seyir eden M.C. idaresindeki 11 TF 876 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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