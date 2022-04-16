Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-İnegöl karayolunda seyir halindeki 11 AF 031 plakalı otomobil sürürücü F.K., Dereşemsettin köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolu sağ tarafındaki şarampole uçtu. Kazada yaralanan araç sürücü F.K. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title