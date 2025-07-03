Bilecik'te Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Bilecik'te Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobili şarampole devrilen 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Baharözü mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyreden Kamil T. (53) yönetimindeki 54 ALD 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Ayşenur T. (27) ve Elif T. (16), sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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