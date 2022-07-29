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Bilecik'te samanlık yangını

Bilecik'te samanlık yangını

Bilecik'te bir samanlıkta çıkan yangın sonrasında maddi hasar meydana geldi.

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Bilecik'te bir samanlıkta çıkan yangın sonrasında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü Yunuslar Mahalle Çanakkale Şehitleri Sokak üzerinde Ahmet Karabacak'a ait samanlıkta dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören köylüler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi ile bir su tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, büyük bir maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin ekipler tarafından araştırıldığı öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Bilecik 3. Sayfa Haberler

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