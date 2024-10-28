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Bilecik'te Sahte Plaka ve Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Bilecik'te Sahte Plaka ve Ehliyetsiz Sürücüye Ceza
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Bilecik'te durdurulan bir kamyonun sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve sahte plaka ile trafiğe çıktığı belirlendi. Sürücü hakkında yasal işlemler başlatıldı ve toplamda 45 bin 174 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te seyir halinde durdurulan bir kamyonun sürücüsünün hem ehliyeti olmadığı hem de sahte plakayla trafiğe çıktığı belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe çıkartılmaması gereken aracın trafikte seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bilecik-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan araç Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durduruldu. Araçta yapılan incelemede araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, araç üzerinde bulunan plakanın araca ait olmadığı ve aracın tescilsiz olduğu tespit edildi. Araç otoparka çektirilerek, trafikten men edildi. Araç sürücüsü hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Başka araca ait tescilli plakayı kullanmak (sahte plaka), adli mercilerce sürücü belgesine geçici olarak el konulmasına rağmen araç kullanmak suçundan olmak üzere toplamda 45 bin 174 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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