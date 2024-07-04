Bilecik'te Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin üstünden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dikkatinden kaçmayan şüphelinin bel kısmında bir tabanca olduğu fark edildi. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK