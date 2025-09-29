Haberler

Bilecik'te Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, ruhsatsız tabanca ile birlikte mermi ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Kentte huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan her türlü suç unsuruna karşı mücadelemizi kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
