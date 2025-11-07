Bilecik'te Polis Eşleri Derneği Motivasyon Programı Düzenlendi

Bilecik'te Polis Eşleri Derneği üyeleri, motivasyon artırıcı ve bilgilendirme programında bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Zerrin Şener, meslektaşlar ve polis ailelerinin katılımıyla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde özel bir program gerçekleştirildi. Program kapsamında, personelin motivasyonunun artırılması, fikir alışverişinde bulunulması ve dernek faaliyet alanının genişletilmesi hedeflendi. Ayrıca etkinlikte yeni üye kayıtları da yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Bu tür etkinlikler hem kurum içi dayanışmayı güçlendiriyor hem de polis ailelerinin sosyal yaşamına katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK