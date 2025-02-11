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Bilecik'te Polis Denetimlerinde Bin 576 Sürücüye Ceza

Bilecik'te Polis Denetimlerinde Bin 576 Sürücüye Ceza
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Bilecik'te gerçekleştirilen polis denetimlerinde toplamda 1,576 sürücüye çeşitli ceza işlemleri uygulandı. 481 trafik uygulaması ile 4,489 araç ve sürücüsü denetlendi. 57 araç trafikten men edilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Bilecik'te, il genelinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde bin 576 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta boyunca 89 uygulama noktasında 481 trafik uygulaması icra edildi. Bu kapsamda 4 bin 489 araç ve sürücüsü denetlenirken 57 araç trafikten men edildi. 18 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmak, 7 şahsa aracı alkollü kullanmak, 753 sürücüye hız sınırını aşmak ve 798 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplamda bin 576 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, trafik güvenliğinin korunmasına yönelik olarak denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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