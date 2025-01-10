Bilecik'te Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, dün gece yarısı merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde park halindeki 34 HA 6847 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü bir anda alev aldı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta hasar oluştu. - BİLECİK