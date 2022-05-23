Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Haberler

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Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bilecik'te park halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te park halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereboğaz Mahallesi Yukarı Köyler Sokak üzerinde 11 DL 607 plakalı aracını park eden Selahattin Sert, bir süre sonra aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gördü. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve araç sahibi yaptı. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Maddi hasar meydana gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan araç sahibi Selahattin Sert'in, bir cenazenin ardından taziyeye için mahalleye geldiği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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