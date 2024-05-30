Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince; 'Parada Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK