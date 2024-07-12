Bilecik'te Özel Güvenlik Personeline Başarı Belgesi

Bilecik'te görev yapan 2 özel güvenlik personeline yaptıkları katkılardan dolayı başarı belgesi verildi.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi çerçevesi kapsamında, Bilecik'te görev yapan 2 özel güvenlik personeline dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmaları ile yaptıkları katkılardan dolayı Emniyet Müdürlüğü'nde başarı belgesi takdim edildi. Belgelerini Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgür Nihat Dönmez 'in elinden alan biri okul biri özel bir banka güvenlik görevlisi KAAN Projesi'nin önemine değinerek, bu belgeyi kendilerine layık gören başta Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'ya teşekkür ettiler. - BİLECİK