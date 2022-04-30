Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı - Haberler

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Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'te eski otogar kavşağından meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinden karayolları istikametine seyir halindeki Harun Sezgin idaresindeki 11 AK 043 plaka otomobil kavşağa geldiğinde, yol kenarından duraklama halinden seyir haline geçerek kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen sürücü Habip Öztürk idaresindeki 11 T 0046 plaka ticari taksiye çarptı. Kazada 11 AK 043 plaka otomobil içinde yolcu olarak bulunan Fatma Sezgin (24) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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