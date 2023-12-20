Bilecik'te Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi Selöz Caddesi'nden Hadi Arıncı Caddesine dönüş yapmak isteyen Gökhan I., yönetimindeki 06 HE 5861 plaka otomobil, karşıya geçmekte olan yaya Emire A.'ya çarptı. Kazada yaya Emire A. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK