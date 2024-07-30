Bilecik'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa kara yolunda seyir halinde ilerleyen G.E.'nin yönetimindeki 06 EMC 775 plakalı otomobil, Muratdere Köyünde U dönüşü yapan S.Ç.'nin kullandığı 06 CGJ 256 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar ürerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK