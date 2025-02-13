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Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı 59 yaşındaki kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyir halindeki 11 ABJ 457 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Y., Gülümbe Köyü mevkiine geldiğinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma B.'ye (59) çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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