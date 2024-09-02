Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 26 NP 228 plakalı otomobil sürücüsü Faruk Buğra Ö., TOKİ kavşağına geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aynı istikamette seyir halinde Burhan E. idaresindeki 11 AU 762 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet devrilirken, sürücüsü su kanalına düştü. Yaralı motosiklet sürücüsü Burhan E., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK