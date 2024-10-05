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Bilecik'te Otomobil Yayaya Çarptı, 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Yayaya Çarptı, 2 Yaralı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Ege Ş. idaresindeki 11 AAV 062 plakalı otomobil Halime Hatun Kız Yurdu Kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Büşra A.(22) ile Sena G.(20)'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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