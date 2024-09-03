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Bilecik'te Otomobil Yağmur Kanalına Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil, yağmur kanalına devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te otomobilin yağmur kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt - Eskişehir kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 EY 6607 plakalı araç sürücüsü E.Ç., Gündüzbey Köy yol ayrımına geldiği esnada sağanak yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin yolun sağ tarafında bulunan yağmur kanalına devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü E.Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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