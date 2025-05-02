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Bilecik'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden Karayolları istikametine seyir halindeki Farid Reşad M. idaresindeki 11 EM 477 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve sağ şeritten sol şeride ani manevra yapan Fatih K. idaresindeki 11 ACK 027 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Farid Reşad M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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