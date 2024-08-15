Bilecik'te Otomobil Üst Geçide Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil üst geçidin beton ayağına çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 11 DY 845 plakalı otomobil sürücü Ahmet Y., TOKİ Kavşağına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkana araç kavşakta bulunan üst geçidin beton ayağına çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Y. araç içinde sıkışırken, ağır yaralandı. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılırken, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Ahmet Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK