Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Çakırpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AFB 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta oluşan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik 3. Sayfa Haberler

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