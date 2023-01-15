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Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çakırpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AFB 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta oluşan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler

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