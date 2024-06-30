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Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan babası yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolda takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Enes Erdem Ç. hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası K.Ç. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Bozüyük yönünde ilerleyen Enes Erdem Ç.'nin kullandığı otomobil, Poyra köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçta bulunan Enes Erdem Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan baba K.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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