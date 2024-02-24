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Bilecik'te Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Sürücü araç içinde sıkıştı ancak uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te İlyasbey Köyü'ne seyir halindeki 11 GH 177 plakalı otomobil sürücüsü Fahrettin E., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, sürücü araç içinden çıkamadı. Kazayı gören diğer sürücülere araç içinde sıkışarak çıkamayan sürücü uzun uğraşlar sonrasın çıkardı. Yaralı sürücü Fahrettin E. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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