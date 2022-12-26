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Bilecik'te otomobil refüje çıktı: 1'i ağır 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te otomobil refüje çıktı: 1'i ağır 2 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 yaralandı.

Berkan İpek (42) idaresindeki 26 FD 699 plakalı otomobil, Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine seyri haklindeyken Akasya Altı mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje çıktı, sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Berkan İpek ve araçta yolcu olarak bulunan Sezgin İstekli (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozüyük Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

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