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Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya müdahale etti.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Polisevi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Merve Ç.K., idaresindeki 11 AA T393 plakalı otomobil Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Polisevi istikametinden şehir merkezi istikametine giriş yaptığı esnada Osmaneli istikametine seyreden Muhammet M., idaresindeki 11 ABU 671plakalı motosiklete çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Muhammet M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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