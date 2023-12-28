Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Hamsu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Sanayi istikametine seyir halindeki Şenol Ç. idaresindeki 16 BEL 784 plakalı motosiklet ile park halinden yola çıkış yapan Rıza B. idaresindeki 11 EL 784 plakalı araç çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Beyaz Ç. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ayağında ezik meydana geldiğini öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK