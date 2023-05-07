Bilecik'te otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pamukova- İznik karayolu Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyü yakınlarında meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Cengiz T. (34) yönetimindeki 16 BZB 87 plakalı Kamyonet, İznik istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan Metin K. (56) kullandığı 34 BZY 178 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Yıldız (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin K., kamyonet sürücüsü Cengiz T. ve kamyonetteki yolcu Fatih Ö. (39) ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralı şahsın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldızın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. - BİLECİK