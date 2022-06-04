Bilecik'te otomobil il motosiklet çarpıştı, 1 yaralı - Haberler

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Bilecik'te otomobil il motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te otomobil il motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ali Kemal Ö. idaresindeki 26 BP 177 plaka otomobil, Necmettin Şener Caddesi kavşağı geldiğinde dönüş yapmak istedi. O esnada aynı istikamette ilerleyen Alparslan K. (20) idaresindeki 11 AAS 420 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Alparslan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdanenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik BP 3. Sayfa Haberler

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