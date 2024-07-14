Bilecik'te Otomobil Gölete Düştü, 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki otomobil, aniden hareket etmesi sonucu gölete düştü. Araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Pazaryeri ilçesi Günyurdu Göleti kenarında park halinde olan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Hareket eden otomobil gölete düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma, sağlık, dalgıç arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda araçta bulunan 9 yaşındaki erkek çocuğu kurtarılırken, 4 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - BİLECİK