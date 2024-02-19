Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük karayolu Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinden Bozüyük istikametine seyreden Bülent B., idaresindeki 11 T 0032 plaka sayılı ticari taksi ile kavşağa geldiğinde Zeki U. idaresindeki 11 AK 622 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK