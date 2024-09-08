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Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 1'i Bebek 5 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pelitözü istikametinden Yenişehir Karayolu istikametine seyir halindeki Mustafa E. (78) idaresindeki 16 BJY 732 plakalı otomobil ile Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yunus Ş.(29) idaresindeki 16 LUT 57 plakalı otomobil Pelitözü kavşağı bölgesinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Doruk Ş. (1), Süheyla İ.E. (71), Merve Ş. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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