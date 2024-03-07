Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik - Bozüyük karayolunda seyir halindeki S.S. idaresindeki 52 AV 495 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü S.S., yaralanırken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK