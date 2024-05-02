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Bilecik'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik'te şehirlerarası otobüs yolculuğu yapan bir şahsın üstünde 3,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te şehirlerarası otobüs yolculuğu yaptığı esnada yakalanan zehir tacirinin üstünden 3,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehirlerarası otobüs ile yolculuk etmekte olan şüpheli şahsın üzerinde bulunan 3,40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik 3.Sayfa Güncel Haberler

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