Bilecik'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te şehirlerarası otobüs yolculuğu yaptığı esnada yakalanan zehir tacirinin üstünden 3,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehirlerarası otobüs ile yolculuk etmekte olan şüpheli şahsın üzerinde bulunan 3,40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK