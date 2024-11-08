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Bilecik'te Otobüs Yolcusunda 833 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bilecik'te Otobüs Yolcusunda 833 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehirlerarası otobüs yolculuğu yapan bir kişide yapılan aramada 833 gram esrar maddesi bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'te şehirlerarası arası otobüs yolculuğu yapan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 833 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; şehirlerarası otobüs yolculuğu ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde getireceği ihbarı alan Bozüyük Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Seyir halinde olan şehirler arası otobüs durdurularak şüpheli şahsı aşağıya indirdiler. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 833,53 gram esrar maddesi, ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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