Bilecik'te Otobüs Terminalinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te şehirlerarası otobüs terminalinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirlerarası otobüste yolculuk yapmakta olan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2,04 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıs hakkında 'TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK