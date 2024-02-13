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Bilecik'te Otobüs Terminalinde Metamfetamin Ele Geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan bir aramada şehirlerarası otobüste yolculuk yapmakta olan bir şahsın üzerinde 2,04 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te şehirlerarası otobüs terminalinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirlerarası otobüste yolculuk yapmakta olan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2,04 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıs hakkında 'TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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