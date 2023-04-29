Bilecik'te otobüs kazası, 1'i ağır 12 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki bir yolcu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bursa istikametine seyir halinde olan 10 HD 016 plakalı otobüs, henüz ismi belirlenemeyen sürücünün Muratdere Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Jandarma olay ilgili inceleme başlatırken, savcının olay yerine gelmesi bekleniyor. - BİLECİK