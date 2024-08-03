Bilecik'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bilecik'e bağlı merkez Kızıldamlar köyünde çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Bilecik'e bağlı merkez Kızıldamlar köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıldamlar köyü Kurtbası mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekipler, ormanlık alana sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yanan bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. - BİLECİK