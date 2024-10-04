Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tırın dorsesine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik karayolunda seyir halindeki 34 FF 7160 plakalı otomobil sürücüsü R.A. Kuyubaşı Köyü Mevkii Osmangazi Tüneli'nde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden C.Ö. idaresindeki 05 AAN 303 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 34 FF 7160 plakalı otomobil sürücüsü R.A. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi bilecik trafik

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle!
title