Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik karayolunda seyir halindeki 34 FF 7160 plakalı otomobil sürücüsü R.A. Kuyubaşı Köyü Mevkii Osmangazi Tüneli'nde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden C.Ö. idaresindeki 05 AAN 303 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 34 FF 7160 plakalı otomobil sürücüsü R.A. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK