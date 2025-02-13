Bilecik'te Ortalama 2 Milyon TL Haksız Kazanç Elde Eden 4 Dolandırıcı Yakalandı

Bilecik'te polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 45 olayda toplam 2 milyon 252 bin TL haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığı/ Dolandırıcılık Şube Müdürlüğün ekiplerince yapılan çalışmalarda, farklı illerde nitelikli dolandırıcılık yapan şahısların 45 olayda toplam 2 milyon 252 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak ve Mersin'de düzenlenen Hilal Operasyonu'nda 4 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 6 telefon, 6 sim kart, 2 tablet, 2 banka kartı ve 175 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs çıkardıkları mahkemece tutuklandı. - BİLECİK