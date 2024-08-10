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Bilecik'te Ormanlık Alanda Gömülü Ceset Bulundu

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Bilecik'te ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadının kemik parçaları gördüğünü belirtmesi üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, toprağa gömülü ceset buldu. Cesedin 23 gün önce kaybolan bir kişiye ait olduğu değerlendirildi.

Bilecik'te ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadının kemik parçaları gördüğünü belirtmesi üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, toprağa gömülü ceset buldu.

Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyüne 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadın, jandarmaya kemir parçaları gördüğü ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede toprağa gömülmüş bir ceset bulundu. Cesedin gömülmeden önce naylona sarıldığı ve üzerinin taşlarla örtüldüğü tespit edildi. 23 gün önce kaybolan Halil K.'ye ait olduğu değerlendirilen cesedin yaban hayvanları nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İnceleme bilecik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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