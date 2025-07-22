Bilecik'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor

Bilecik'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor
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Bilecik'te devam eden orman yangınları kontrol altına alınamazken, Sakarya'dan yeni bir yangın haberi daha geldi. Yangınlar nedeniyle dört köy boşaltıldı, itfaiye ve jandarma bölgeye müdahale ediyor.

Bilecik'i etkisi altına alan orman yangını daha kontrol altına alınamazken, başka bir bölgeden bir yangın daha çıktı.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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