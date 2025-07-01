Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Zobran köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ekipler alevlerin Örenköy'e ulaşmaması için büyük bir mücadele veriyor. Yangını söndürmek için helikopterler ve iş makineleri kullanılıyor.

Bilecik'te öğleden sonra başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ekipler alevlerin Örenköy'e ulaşmaması için canla başla çalışıyor.

Bilecik'te öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, ekipler alevlerin Örenköy'e ulaşmaması için büyük mücadele veriyor. Köylüler alevlerin önünü kesmek için iş makineleri ile ekili alanları temizlerken, orman işçileri de sık orman alanlarında ağaçları keserek yangının büyümesi engellemeye çalışıyor. 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile söndürmek için mücadele eden ekiplere, köylüler de su taşıyor. Bölgede çok sayıda besihane olması vatandaşları tedirgin ederken, büyük ve küçükbaş hayvanların tahliye edileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.