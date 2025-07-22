Bilecik'te Orman Yangını Yeniden Başladı

Bilecik'te Orman Yangını Yeniden Başladı
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Bilecik'te öğleden sonra yeniden başlayan orman yangını Kazancı köyüne ulaştı. Yangınla mücadele eden ekipler, köy ile yangın bölgesi arasındaki ağaçları keserek set oluşturdu.

Bilecik'te bugün öğleden sonra yeniden başlayan orman yangınında alevler Kazancı köyüne ulaştı. Köy ile yangın bölgesi arasındaki ağaçlar kesilerek set oluşturuldu.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlemişti. Dün gündüz ve gece ekipler canla başla mücadele ederek yangının şiddetini düşürmeyi başarmıştı. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede alevler bu sabah yerini dumanlara bırakırken, Kazancı köyünde saat 15.00 sularında alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edilirken, alevler köye 75 metre kadar yaklaştı. Ekipler ve köylüler, köy ile yanan bölge arasındaki ağaçları keserek toprak set oluşturdular. Köylüler, endişeli gözlerle tepeden yangını izliyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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