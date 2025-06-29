Bilecik'te Orman Yangını Sonrası 'Pes' Dedirten Görüntüler

Bilecik'te Orman Yangını Sonrası 'Pes' Dedirten Görüntüler
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, piknik için ateş yakan bir ailenin görüntüsü tepkilere neden oldu.

Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını bu sabah yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınırken, bu görüntüler 'Pes' dedirtti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Gölpazarı ve köylerinde sabah etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası köylüler Allah'a şükretti. 9 köyün tamamen tahliye edildiği Gölpazarı yangınında alevler sönerken, soğutma işlemi yapılıyor.

Bu görüntüler 'pes' dedirtti

Bilecik kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta çekilen bir fotoğraf karesi ise adeta 'pes' dedirtti. Gölette mesire alanına piknik için gelen bir ailenin çam ağaları altında yaktıkları ateşi gören vatandaşlar tepki gösterdi. Gölette bir de jandarma noktası yapıldığını anlatan duyarlı vatandaşlar, ekiplerin bu ateşlere izin vermemesini istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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