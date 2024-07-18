Bilecik'te Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor.
İlçenin Söğütçük ile Aktaş köyleri arasında 2 saat önce henüz bilinmeyen bir nedenle çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın başladı. Yangına ilk etapta 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle Osmaneli bölgesine doğru ilerlerken, çevre illerden takviye ekip ve yangın söndürme helikopteri çağrıldı. - BİLECİK