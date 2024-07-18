Bilecik'te Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçenin Söğütçük ile Aktaş köyleri arasında 2 saat önce henüz bilinmeyen bir nedenle çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın başladı. Yangına ilk etapta 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle Osmaneli bölgesine doğru ilerlerken, çevre illerden takviye ekip ve yangın söndürme helikopteri çağrıldı. - BİLECİK